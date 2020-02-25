حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 25 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيًا: يوم دقّيق قد يحمل خيبة لبعضهم وفراقًا لبعضهم الآخر، أو تراجعًا عن قرار وبلبلة في الاتصالات وسوء تفاهم بين الزملاء.عاطفيًا: يوم مهم للعلاقات المميزة. قد تعيش قصة حب غريبة، لكن في الجو نقاشات غينة ومفيدة جدًا.صحيًا: تقوم بأعمال منزلية تتطلب منك الحركة، فتشعر بأنك نشيط ومرتاح نفسيًا.برج الثورمهنيًا: تبتسم لك الأقدار وتحمل إليك خبرًا سارًّا أو فرصة ممتازة أو تصحيحًا لوضع آلمك، قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر ونافذ.عاطفيًا: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.صحيًا: الندم لن يجدي بعد أن تكون صحتك قد وصلت إلى حالة يصعب معها العلاج النافع.برج الجوزاءمهنيًا: عراقيل مفاجئة لن تثنيك عن القيام بما تخطط له منذ زمن، لكن تردّدك في الإقدام يجعلك ضعيف الإرادة أمام المحيطين بك، فكن جريئًا وغامر.عاطفيًا: تغير مفاجئ في وضعك العاطفي يقلب الأمور رأسًا على عقب، وأمر مستجد يمنعك من متابعة مساعيك.صحيًا: ثابر على الرياضة اليومية التي تقوم بها منذ مدة، فهي مفيدة لآلام الظهر.برج السرطانمهنيًا: تبدأ هذا اليوم بنشاط وحيويّة وتفرح لعودة الحياة المهنية إلى طبيعتها وعودة العلاقات الطيبة مع الزملاء.عاطفيًا: تحاول أن تراضي الحبيب وتكسب وده، فتؤمنه على أسرارك لاستعادة الثقة بينكما.صحيًا: أنت نشيط ومثابر ومجتهد تتخطّى الحواجز بثبات وعزم وتدوم حيويتك.برج الأسدمهنيًا: تحقق تقدمًا ملموسًا اليوم في مجال العمل يساعدك على أن ترتقي وتتأهل لمنصب جديد.عاطفيًا: تصرفاتك الطائشة قد تبعد الحبيب عنك فتتطور بعض الأمور في العلاقة نحو السلبية.صحيًا: تقرر أخذ قسط من الراحة مهما كلف الأمر لأنّ جسمك لم يعد يحتمل ساعة عمل إضافية واحدة.برج العذراءمهنيًا: عليك التحلّي بالصبر والهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الانفعالات في العمل، وتصرف بوعي مع الزملاء فهذا أفضل لك ولهم.عاطفيًا: إذا باتت مطالب الشريك تشكّل عبئًا عليك، فإن وضع حدّ لذلك أفضل بكثير من عدم تلبيتها والدخول في مهاترات شبه يومية.صحيًا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيب لترتاح أكثر.برج الميزانمهنيا: تقدم هذا اليوم على عمل غير متوقع، يضمن لك مستقبلًا مشرقًا ويرفع من معنوياتك ويزيدك ثقة بالنفس.عاطفيًا: تخفّ الانفعالات العاطفية، وتكون بحاجة إلى إحاطة نفسك بالأصدقاء والمقرّبين، الذين تجد بقربهم الاطمئنان والهدوء.صحيًا: تتفاعل مع محيطك بشكل كبير، حيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي.برج العقربمهنيًا: يبشّر هذا اليوم بحل المشكلات والعقوبات وتتجاوز تجربة صعبة، لكن عليك تجنّب الأخطاء وعدم التهور والتسرّع في اتخاذ القرارا.عاطفيًا: الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في العلاقة، حاول النهوض مجددًا، فالأسلحة اللازمة بين يديك.صحيًا: السلاح الوحيد والفعال للتخلص من أوجاع الظهر والكتفين هو المشي يوميًا.برج القوسمهنيًا: لا تؤجّل العمل المطلوب منك إنجازه مرّة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعًا غير إيجابي حول قدراتك الفعلية.عاطفيًا: التشكيك في مدى جدّية الشريك ليس جيّدًا، لأنك قد تكتشف يومًا ما أنه أكثر جدّيّة منك وأكثر منك حرصًا على مصلحتك.صحيًا: لا تنفعل إزاء أي أمر تافه، فهو قد بسبّب لك إرهاقًا واضحًا، وهذا ليس لمصلحتك على المدى الطويل.برج الجديمهنيًا: تبدو الأعمال جيدة وتسير على ما يرام، ولكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال.عاطفيًا: لا تضع حدودًا لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك، فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة.صحيًا: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية؛ بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان.برج الدلومهنيًا: الأجواء الإيجابية هي الفارق بالنسبة إليك، وهذا ما ينعكس ارتياحًا كبيرًا على العلاقة بالزملاء وعلى أجواء العمل بشكل عام.عاطفيًا: تسود علاقات هادئة وتتواصل مع الشريك، وتبدي إرادة قوية وشجاعة وتعرف نقاشًا حاميًا لكنه بنّاء ومفيد.صحيًا: قد ترتبك وتضعف أمام أي عارض صحي بسيط ويراودك شعور أن ضوعك سيزداد سوءًا.برج الحوتمهنيًا: تحسّن الأحوال يمنحك طاقة أكبر في العمل، وتحصد ثمار ذلك قريبا جدًّا عبر نجاح أحد مشاريعك التي حاز ثقة الجميع.عاطفيًا: عليك أن تبذل جهدًا أكبر لإقناع الشريك، فهو ينظر إلى الأمور بجدّية أكبر، ويفكر مليًا قبل الموافقة على كل ما تطرحه عليه.صحيًا: تستفيد من أوقات فراغك للقيام بالمشي أو لممارسة الرياضة لتحريك عضلاتك.