سر اصطفاف طلاب مدرسة الشهيد غازى لوداع جثمان معلمتهم (فيديو)

قال مصطفى غازي، وكيل مدرسة الشهيد غازي الابتدائية بالمنوفية، إنه فوجئ بالطلبة في مكتبه يطلبون المشاركة بجنازة معلمتهم عصمت إبراهيم عبدالقوي مدرسة اللغة العربية بالمدرسة، ومع إصرارهم نظم خروجهم بعد موافقة مديرة المدرسة.وأضاف غازي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن إصرار الطلبة على المشاركة في الجنازة، لأنها كانت تتعاون معهم بكل حب وتفانٍ، وهذا نتيجة الإخلاص في العمل والتفاني، وحبها للأولاد كأنهم أولادها.وأردف: «مشهد الطلبة يشيعون مدرستهم، أثر فينا جميعًا، كانت إنسانة بكل المقاييس في تعاملها مع إدارة المدرسة وأولادها، والإنسان لما يتقن عمله الكل بيحبه».