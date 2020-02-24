عاطل ينتحل صفة ضابط ويبتز سيدات فى قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، مساء الاثنين، القبض على عاطل، انتحل صفة ضابط ونصب على سيدات وابتزهنّ بحصوله على صور خليعة، وذلك في مركز الوقف شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد إلقاء القبض على (عمر.م.)، 26 عامًا، مقيم بمركز الوقف شمالي محافظة قنا، وذلك بتهمة انتحال صفة ضابط لاتهامه بالنصب والابتزار السيدات بغرض الحصول منهم على مبالغ ماليه، بعد أن حصل لهم علي صور ومحادثات بينهما وهددهما بنشر تلك الصور.حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة سير التحقيقات التي قررت حبس المتهم 4 أيام.