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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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انطلاق أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين بجامعة أسيوط

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:35 م
أول برنامج تدريبي
أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا أعمال البرنامج التدريبي الأول، لفحص قلب الجنين بالموجات الصوتية والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء بأسيوط.
أول برنامج تدريبي
أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين
جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء النشار، مدير عام مستشفى صحة المرأة، والدكتور أحمد مخلوف، والدكتور حسن صلاح، نائب رئيس الجامعة الأسبق ومدير مركز التدريب بالمستشفى، والدكتور صلاح العمري، مدير وحدة طب قلب الأطفال والدكتور محمد زين، وكيل أول وزارة الصحة، والدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، والدكتور سيف الإسلام، المشرف العام على البرنامج التدريبي، والدكتورة هبة عطية، مقرر اللجنة العلمية.
أول برنامج تدريبي
أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين
وأوضح الدكتور ضياء النشار أن أهمية البرنامج التدريبي والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والذي ينظمه مركز الموجات الصوتية بمستشفى صحة المرأة بالتعاون مع وحدة أمراض قلب الأطفال بمستشفى القلب الجامعي والذي يهدف إلى فحص قلب الجنين خلال فترة الحمل باستخدام الموجات الصوتية.

وهو ما يأتي في إطار الدور العلمي والبحثي الذي يقوم به قسم النساء والتوليد بكلية الطب وحرصه على التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية من أجل تطوير الخدمات الطبية المقدمة.
أول برنامج تدريبي
أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين
وصرح الدكتور حسن صلاح أن البرنامج هو الأول من نوعه في مصر بالتعاون بين الهيئات الثلاث ويعني بتدريب أطباء وزارة الصحة والجامعة على تقنية عالية وأجهزة حديثة لفحص قلب الجنين وتشخيص العيوب الخلقية قبل الولادة وهو مجال صعب التقنية ويحتاج مهارات وخبرات عالية وأجهزة ذات تقنية حديثة.

البرنامج مكون من ثلاث مراحل تمتد لعدة أشهر وتنتهي بحصول المتدرب علي شهادة علمية جارٍ اعتمادها من الجامعة ومن نقابة الأطباء، وفي حال إتمام المتدرب لجميع المراحل يحصل على شهادة تؤهله لأن يكون مدربا في هذا المجال.

كما يهدف البرنامج إلى تحسين خدمة رعاية الحمل وتشخيص هذا النوع الصعب من الأمراض وتجهيز الحالات للحصول على أفضل رعاية عند الوضع وبالتالي تقليل وفيات الأطفال المصابين بعيوب القلب.

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