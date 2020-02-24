انطلاق أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين بجامعة أسيوط



افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا أعمال البرنامج التدريبي الأول، لفحص قلب الجنين بالموجات الصوتية والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء بأسيوط.

أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء النشار، مدير عام مستشفى صحة المرأة، والدكتور أحمد مخلوف، والدكتور حسن صلاح، نائب رئيس الجامعة الأسبق ومدير مركز التدريب بالمستشفى، والدكتور صلاح العمري، مدير وحدة طب قلب الأطفال والدكتور محمد زين، وكيل أول وزارة الصحة، والدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط، والدكتور سيف الإسلام، المشرف العام على البرنامج التدريبي، والدكتورة هبة عطية، مقرر اللجنة العلمية.

أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين





وهو ما يأتي في إطار الدور العلمي والبحثي الذي يقوم به قسم النساء والتوليد بكلية الطب وحرصه على التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية من أجل تطوير الخدمات الطبية المقدمة. وأوضح الدكتور ضياء النشار أن أهمية البرنامج التدريبي والذي يُعد الأول من نوعه في مصر والذي ينظمه مركز الموجات الصوتية بمستشفى صحة المرأة بالتعاون مع وحدة أمراض قلب الأطفال بمستشفى القلب الجامعي والذي يهدف إلى فحص قلب الجنين خلال فترة الحمل باستخدام الموجات الصوتية.وهو ما يأتي في إطار الدور العلمي والبحثي الذي يقوم به قسم النساء والتوليد بكلية الطب وحرصه على التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية من أجل تطوير الخدمات الطبية المقدمة.

أول برنامج تدريبي في مصر لفحص قلب الجنين