الصين: الإصابات الجديدة بكورونا تراجعت إلى 409 حالات يوم الأحد

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الإثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 409 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، انخفاضًا من 648 حالة يوم السبت.ولكن اللجنة قالت، في بيان، إن عدد حالات الوفاة الجديدة ارتفع إلى 150 حالة مقابل 97 حالة خلال نفس الفترة.وقالت إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي وصل الآن إلى 77150 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 2592.