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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ندوة عن الحياة الرقمية بثقافة الإسكندرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:19 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
جمال عاشور
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، وعقد قصر ثقافة الأنفوشى ندوة بعنوان "الحياة الرقمية.. رقمنة المؤسسات"، أدارتها د. هدى الساعاتي الصحفية بجريدة الشروق، تحدث خلالها الكاتب محمد مختار نائب رئيس تحرير مجلة لغة العصر عن مفهوم الاقتصاد الرقمي والتطور الحادث به والتغير في وسائل الاتصالات المختلفة التي سهلت الحياة على الإنسان، كما تناول اتجاه الدولة في التحول إلى المعاملات الإلكترونية من خلال الماستر كارد أو بطاقات الشراء، التجارة الإلكترونية.

أقامت ثقافة المرأة محاضرة بعنوان "الاكتئاب، أسبابه، وأعراضه، وطرق علاجه" بمدرسة الظاهرية الإعدادية للبنات بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بإدارة شرق التعليمية، تحدث خلالها د. ماهر أحمد - ماجستير علم النفس التربوي، عن الأسباب الداخلية ومنها الفسيولوجية أو الوراثية، وكذلك الأسباب الخارجية ومنها التوتر، الخبرات الأليمة، التربية الخاطئة، الإفراط في استخدام التكنولوجيا الرقمية، التعرض للإساءة، وعدم إدراك الذات، كما تناول أنواع الاكتئاب ومنها الخفيف، الحاد، العصابي، قصير وطويل المدى، الموقفي، وأخيرًا تحدث عن أعراض الاكتئاب وطرق الوقاية والعلاج.

وفي مدرسة بدر المباركة أقام قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "بناء الإنسان المصري"، تحدثت خلالها زينب طه عن كيفية بناء الإنسان معرفيًا، موضحة أن ذلك يأتي من خلال إصلاح النظام التعليمي، تطوير النظام الصحي، غرس القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة من قبل المؤسسات الدينية والثقافية والفنية لإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية.

وفي مدرسة بورسعيد التجريبية، أقام القصر ورشة لتصميم كارت فني باستخدام ورق الكانسون وألوان الشمع، تدريب أخصائي الفنون التشكيلية، تلاها فقرة ألعاب ذهنية تحت إشراف مسئول المكتبة، وفي مقر القصر تجدد اللقاء لورشة تعليم العزف على آلة العود.

عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الأسبوعي بعنوان "الدال والمدلول"، تضمن مناقشة حول السرد بين الشعر والقصة قدمه الشاعر علي عبدالدايم بمشاركة الشعراء د. محمد مختار مكي، رحاب عابدين، أشرف الدسوقي وخالد هلال.

أما بيت ثقافة ٢٦ يوليو فأقام ورشة لعمل برواز من البورو وتزيينه بمرسم الطفل، تلاها مسابقة في المعلومات العامة تحت إشراف أخصائي المكتبة، بينما أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل نموذج إشارة المرور بجمعية صناع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتعريف الأطفال بألوان إشارات المرور وتتابعها مع تنفيذ نماذج بالورق الملون.

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