محافظ الشرقية: الخدمات غير مرضية وثقافة الموظف «السيستم واقع»

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه غير راضي عن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع المجالات والقطاعات المحلية سواء التأمينات أو المعاشات أو البريد.وقال محافظ الشرقية خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»: «الموظف قد يكون معذور، لكن غير مقبول استمرار هذا الأمر، لهذا تم إنشاء المراكز التكنولوجية الغرض منها أن متلقي الخدمة لا علاقة له بالموظف».وأردف أن الأداء كمرحلة أولى جيد، والمحافظة تسعى لتقديم الخدمة بصورة مرضية من خلال التحول الرقمي «لأن ثقافة الموظف واحدة سواء أعطيته كمبيوتر أو لم تعطه بالنسبة له السيستم واقع».