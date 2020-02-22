محافظ أسوان: احتفالية تعامد الشمس بـ«أبوسمبل» تؤكد أمن مصر

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل، تؤكد أن مصر هي مصدر الأمن والأمان، حيث شهد الظاهرة أكثر من 5 آلاف سائح أجنبي وزائر مصري، معقبًا: "شيء مشرف".وأشار عطية خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن ظاهرة تعامد الشمس أمر مبدع، مشيرًا إلى أنها تعود إلى 33 قرنًا، وتؤكد أن مصر بها حضارة عريقة، وكانت متقدمة في علم الفلك، مشيدًا بالتنسيق للاحتفالية بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.وأضاف أن هناك 40 فرقة من 23 دولة شاركت في احتفالية تعامد الشمس، وكان هناك تناغم في تنفيذ الاحتفالية، منوهًا بأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون أسوان عاصمة للشباب الإفريقي والثقافة الإفريقية، جعلت هناك اهتمامًا كبيرًا بالمحافظة.