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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 25 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالشرقية

السبت 22/فبراير/2020 - 01:21 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
سارة الوردانى
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حررت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 21 محضر مخالفة، لمحلات جزارة وثلاجات حفظ اللحوم والدواجن في حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جهته، أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أن مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة المجازر وأقسام الصحة العامة بالإدارات البيطرية بالمراكز بالاشتراك مع الجهات المعنية "، شنت حملات تفتيشية على مراكز ومدن المحافظة، تم خلالها المرور على 188 "محل جزارة ومطعم وثلاجة حفظ لحوم ومحل بيع دواجن وشادر بيع لحوم وسوبر ماركت ومحل بيع أسماك ومصنع تصنيع أسماك )".

وأسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر مخالفة وضبط 107 كجم لحوم، ذبح خارج المجازر و403 كجم لحوم مجمدة ومصنعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و25 طن دواجن تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها وتحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري.

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