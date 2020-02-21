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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني يستعرض جهود محاربة الاتجار في الآثار واسترداد القطع المهربة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:42 م
العناني
العناني
رامى حسين
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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة لينا ميندوني وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، مؤتمرا صحفيا، عقب لقائهما بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة اليونانية أثينا، حضره العديد من ممثلي وسائل الإعلام اليونانية والعالمية.

حيث تم استعراض ما توصلت إليه المباحثات الثنائية ومناقشة تعزيز سبل التعاون لمحاربة الإتجار الغير مشروع في الآثار، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات البلدين في مجال العمل المتحفي حيث تتمتع اليونان بخبرة واسعة في هذا المجال وسوف يستمر التنسيق في هذا الإطار خاصة مع قرب افتتاح المتحف اليوناني الروماني.

واستعرض وزير السياحة والآثار جهود الدولة المصرية في استرداد العديد من القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية سواء عن طريق العلاقات الدبلوماسية أو القضائية.

كما عقد الدكتور خالد العناني منفردًا عددا من اللقاءات الصحفية والتليفزيونيةً مع العديد من القنوات التليفزيونية اليونانية ووكالات الأنباء العالمية منها الاسوشيتيد برس ورويترز والوكالة الفرنسية وغيرهم، حيث أجاب الوزير علي العديد من الأسئلة الخاصة بالتجهيزات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار استعدادا للافتتاح الكبير للمتحف المصري الكبير واصفا إياه " بالحلم الذي تحقق"، وكذلك الاكتشافات والافتتاحات الأثرية التي ساهمت بشكل ملحوظ في الترويج لمصرعالميا بصفة عامة والسياحة الثقافية بصفة خاصة.

وقام وزير السياحة والآثار خلال لقاءاته الصحفية المنفردة باستعراض الجهود المبذولة لاستعادة السياحة الوافدة الي المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها عن طريق ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وربط البحر الأحمر بمدن وادي النيل في صعيد مصر عن طريق تشغيل شركة مصر للطيران لخط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر.

وكذلك قيام شركة تيوي بتشغيل أولى رحلاتها من إنجلترا الي شرم الشيخ في ظل رفع الحظر من انجلترا الي شرم الشيخ، لافتا إلى أن شركة مصر للطيران سوف تقوم بتشغيل رحلة من مطار جيتويك بإنجلترا الي شرم الشيخ قريبا، وكذلك شركة ايزي جيت التي ستقوم بتشغيل خط طيران منتصف العام الجاري.

كما تتبنى الوزارة مبادرة "صيف في الصعيد" عن طريق تشجيع السياح لزيارة الأماكن الأثرية في صعيد مصر خلال شهري يوليو وأغسطس عن طريق تخفيض أسعار تذاكر الزائرين الأجانب في الأقصر إلى النصف وكذلك أسعار الأقصر باس وهو تصريح زيارة للأجانب يمكن حامله من زيارة كل المواقع الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر، ومدة التصريح 5 خمسة أيام، وينقسم إلى فئتين وهما Premium وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف في مدينة الأقصر بما فيهم مقبرتي الملك سيتي الأول، والملكة نفرتاري، والفئة الثانية Standard وتشمل جميع المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر ما عدا مقبرتي سيتي الأول ونفرتاري.

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