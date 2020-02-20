سجن عصابة سرقت أضخم عملة ذهبية بـ4 ملايين دولار

أدانت محكمة في برلين، اليوم الخميس، 3 رجال لسرقتهم قطعة نقدية ذهبية وزنها 100 كيلوجرام (220 رطلًا) بقيمة 4 ملايين دولار، من إحدى المتاحف الألمانية عام 2017.وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم إنه حكم على رجلين من المتهمين بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، ويبلغ عمر الأول 23 عاما والثاني 21 سنة، فيما حكم على الثالث، وهو حارس أمن يبلغ من العمر 21 عامًا بأن يقوم بالخدمة العامة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، فيما تمت تبرئة متهم رابع.وقالت الوكالة إنهم حوكموا بموجب قوانين الأحداث، وكان المدعون العامون طلبوا بعقوبة من خمس إلى سبع سنوات فيما سعى دفاع المتهمين إلى الحصول على حكم ببرائتهم.وكانت العملة الضخمة بحجم إطار سيارة ولا تزال مفقودة حتى الآن منذ سرقتها في 2017 وتفترض الشرطة أنه تم تقطيعها وبيعها، وكان تم صنعها عام 2007 وعرضت في المتحف منذ عام 2010.وتحمل العملة المسروقة اسم "بيج مابل ليف" وتعني "ورقة نبات القيقب الكبيرة"، وتحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، وترجح الشرطة أن اللصوص تمكنوا من الدخول إلى المتحف الواقع على فرعي نهر شبريه في مارس 2017 من خلال نافذة مطلة على خط سكك حديدية يبعد أمتارا قليلة عن مبنى المتحف.