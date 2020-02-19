نبيلة مكرم تعلق على أزمة «سجادة الغربية» (فيديو)

ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الانتقادات التي تعرضت لها إثر زيارتها الأخيرة لإحدى قرى محافظة الغربية، بسبب فرش سجادة لها أثناء مرورها على إحدى المعديات.وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "أهالي القرية كانوا مبسوطين جدًا بالزيارة والتي شاهدنا فيها مصانع بسيطة وكان يوجد معدية على الترعة لننتقل من مصنع لآخر، ولأن المعدية خشب وبسيطة خشوا أن يسقط أحد، فوضعوا السجادة عليها".وأضافت: "بعض الموجودين قال إنه يجب ألا يمر كل التجمع من عليها مرة واحدة حتى لا تنهار بنا".وتابعت: "الناس بسيطة ومثل ما نقول نفرش الأرض رمل وورد، وهذا فكرهم وثقافتنا، ولا يجوز أن نهاجمه أو نهاجم الدولة".وأكدت السفيرة أنها ستكرر الزيارة لقرى الغربية يوم 8 مارس المقبل برفقة كل الجهات التي رافقتها في الزيارة الأولى، لافتة إلى أنه تم العمل على كل الأفكار التي سجلت من الزيارة الاستطلاعية.