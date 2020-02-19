رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نبيلة مكرم تعلق على أزمة «سجادة الغربية» (فيديو)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:00 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
سناء إسماعيل
طباعة
ردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الانتقادات التي تعرضت لها إثر زيارتها الأخيرة لإحدى قرى محافظة الغربية، بسبب فرش سجادة لها أثناء مرورها على إحدى المعديات.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "أهالي القرية كانوا مبسوطين جدًا بالزيارة والتي شاهدنا فيها مصانع بسيطة وكان يوجد معدية على الترعة لننتقل من مصنع لآخر، ولأن المعدية خشب وبسيطة خشوا أن يسقط أحد، فوضعوا السجادة عليها".

وأضافت: "بعض الموجودين قال إنه يجب ألا يمر كل التجمع من عليها مرة واحدة حتى لا تنهار بنا".

وتابعت: "الناس بسيطة ومثل ما نقول نفرش الأرض رمل وورد، وهذا فكرهم وثقافتنا، ولا يجوز أن نهاجمه أو نهاجم الدولة".

وأكدت السفيرة أنها ستكرر الزيارة لقرى الغربية يوم 8 مارس المقبل برفقة كل الجهات التي رافقتها في الزيارة الأولى، لافتة إلى أنه تم العمل على كل الأفكار التي سجلت من الزيارة الاستطلاعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

كيف خططت «الإخوان» لنشر رعب «كورونا» فى المدارس؟

«التعليم» تكشف نتائج التحقيق في وجود «شيشة» داخل مدرسة بأكتوبر

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية