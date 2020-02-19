سيامة كاهن جديد بالسويس 29 فبراير بيد الأنبا بموا

يترأس الأنبا بموا أسقف السويس للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، السبت 29 فبراير، بمطرانية السويس.ويسيم الأنبا بموا خلال القداس الإلهي، الشماس بيتر القمص إبراهام، كاهنًا على كنيسة الأنبا أنطونيوس بالسويس.ويشارك بالقداس الإلهي، وسيامة الكاهن الجديد الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وعدد غفير من الكهنة وشعب المنطقة.يذكر أن الشماس بيتر القمص إبراهام من مواليد 31 يوليو 1986، وسيم شماسًا برتبة الإغنسطس، بيد الأنبا إغناطيوس.والشماس بيتر القمص، حاصل على بكالوريوس هندسة اتصالات والإلكترونيات، وعمل عقب دراسته، رئيس قسم بشركة السويس لتصنيع البترول.وخدم بمداس الأحد في مرحلة ابتدائي وإعدادي وثانوي إلى أن صار أمين الخدمة بكنيسة الأنبا أنطونيوس.