رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سيامة كاهن جديد بالسويس 29 فبراير بيد الأنبا بموا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:53 م
الأنبا بموا أسقف
الأنبا بموا أسقف السويس للأقباط الأرثوذكس
ماريان رسمى
طباعة
يترأس الأنبا بموا أسقف السويس للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، السبت 29 فبراير، بمطرانية السويس.

ويسيم الأنبا بموا خلال القداس الإلهي، الشماس بيتر القمص إبراهام، كاهنًا على كنيسة الأنبا أنطونيوس بالسويس.

ويشارك بالقداس الإلهي، وسيامة الكاهن الجديد الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، وعدد غفير من الكهنة وشعب المنطقة.

يذكر أن الشماس بيتر القمص إبراهام من مواليد 31 يوليو 1986، وسيم شماسًا برتبة الإغنسطس، بيد الأنبا إغناطيوس.

والشماس بيتر القمص، حاصل على بكالوريوس هندسة اتصالات والإلكترونيات، وعمل عقب دراسته، رئيس قسم بشركة السويس لتصنيع البترول.

وخدم بمداس الأحد في مرحلة ابتدائي وإعدادي وثانوي إلى أن صار أمين الخدمة بكنيسة الأنبا أنطونيوس.

موضوعات متعلقة

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

الصور

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

الأكثر قراءة

صن داونز يتلقى ضربة جديدة قبل لقاء الأهلي

«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة عدم استقرار الطقس (فيديو)

رسالة جديدة من منى فاروق: «عايشة فى صراع»

مدحت شلبي معلقًا لمباراة السوبر المصري

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

منوعات

لعنة بومبي.. إيطاليا تعيد فتح مدينة الدعارة والعشاق

«مزار سياحي».. ولادة بقرة برأسين في الهند

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
وقائع تحطيم وترميم العظام التركية فى سوريا
حسين عثمان
المنع ليس حلًا يا فنان
جلال حمام
صاحبى يعود إلى حضن المحروسة
صفوت البياضي
هل توجد حقائق مطلقة؟
المزيد

الثقافة

«الفنون الإبداعية والتذوق الفني».. محاضرة بثقافة الشرقية

إيناس عبدالوهاب تُقيّم المهرجانات: عودة حصة الموسيقى بالمدارس تقضى على الظاهرة

ألبرتو مانغويل يتسبب في أزمة بين بيت الرواية التونسي ووزارة الثقافة

مدحت منير يقرأ قصائده في ندوة آفاق اشتراكية