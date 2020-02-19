وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل تطبيق «كلم مصر» (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل إطلاق الوزارة أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج "كلم مصر"، لتقديم الخدمات لهم.وقالت مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن التطبيق هدفه مساعدة المصريين في الخارج حيث يتضمن مقار السفارات أو القنصليات، لافتة إلى أن المرحلة الأولى منه على (أندوريد) والمرحلة المقبلة ستكون على (آبل)، كما يشمل التطبيق نسخة من المجلة الإلكترونية التي تصدرها وزارة الهجرة شهريًا وبها كل الجهود التي تبذلها الوزارة.وأضافت: "يتضمن البرنامج أيضًا أخبار عن الدولة وقسم للشكاوى، وجزء الاستسفارات والردود عن إجازات العاملين بالخارج وتحميل البرنامج مجانًا"، مؤكدة أن كل ما يحتاجه هو الاسم والتليفون وجواز السفر.