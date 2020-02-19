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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مجاهد: مصر ملتزمة بتعليمات «الصحة العالمية» بشأن «كورونا»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:34 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
أحمد عبد الرازق
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فيروس كورونا جديد من نوعه، حيث إنه يتحول لعدة أشكال.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أن كورونا ليس له علاج واضح حتى الآن، كما أن المرض يفتقد للخصائص الواضحة، ولهذا كان لا بد من اللجوء إلى منظمة الصحة العالمية باعتبارها الأب الروحي.

وتابع: "المنظمة أكدت أن كورونا ليس خارج عن السيطرة ولكنه خطير جدًا، وتتبع مصر وكافة الدول دليلا إرشاديا موضوعا من قبل منظمة الصحة العالمية"، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بأقصى درجة لأن منظمة الصحة جهة رقابية دقيقة.

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