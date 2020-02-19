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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

24 فبراير.. خبراء وقادة الفكر يجتمعون في أكبر حدث طبي بدبي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:13 م
دبي
دبي
أبوزيد على
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يُعدّ طب العائلة من نواح عديدة هو قلب الرعاية الطبية المتكاملة بكل مجتمع ويُعدّ الأطباء والمتخصصين العاملين في هذا المجال خط الدفاع الأول للمرضى في التشخيص والوقاية والعلاج، ويُمثل هذا المبدأ القوة الدافعة التي تقف خلف المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة.

وتأتي فعالية المعرض هذا العام في شهر فبراير الجاري بداية من 24 - 26 فبراير، بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

تُقام الدورة السابعة من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة في عام 2020، وتتضمن أجندة علمية تعكس أحدث الاتجاهات في قطاع الرعاية الصحية، مثل الدور المتطوّر للتقنية، والمخرجات المبنية على القيمة، ومستقبل الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وتتناول ندوات هذا العام أحدث ما توصّل إليه طب الأطفال والنساء والتوليد وطب الشيخوخة.

يركّز المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة أيضًا على القضايا المتعلقة بالصحة العقلية، والتطعيمات وطب الطوارئ، وكيف يُمكن لأطباء العائلة التعامل مع مثل هذه الحالات.

كما تسعى الأهداف الشاملة للحدث إلى تسليط الضوء على الدور المهم لأطباء العائلة والترويج لأخلاقيات ومعايير نظام الرعاية الصحية الأولية من خلال التعليم المستمر ونقل المعرفة؛ وجذب الانتباه إلى سياسات الرعاية الصحية وأساليب المعيشة الصحية.

يُشارك في كل إصدار من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة متحدثين وقادة فكر مؤثرين، ويتضمن دورات في التعليم المستمر وفعاليات التواصل، ويمكن للحضور اكتساب نقاط قيمة من التعليم الطبي المستمر من خلال مشاركتهم.

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