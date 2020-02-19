الأنبا بشارة يشارك في احتفال تأسيس اجتماع كلمة الحياة

شارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك في اجتماع كلمة الحياة.تأتي تلك المشاركة في إطار الاحتفال بالذكري الخامسة عشر لتأسيس اجتماع كلمة الحياة، حيث أقيمت فعاليات الاجتماع في كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص.بدأ اليوم بترانيم لفريق الكاتدرائية، ثم شرح أحد خدام الاجتماع الموضوعات التي تم شرحها خلال العام، وكانت كالآتي: إنجيل يوحنا وتفسيره، ثم قامت إحدي الخادمات بشرح سفر حبقوق وتفسيره.تضمن اليوم أيضًا كلمة للأب يونان إستمالك راعي الكاتدرائية، ورحب بوجود الأنبا بشاره والآباء الفرنسسكان الموجودين معه، ثم كلمة الختام من الأنبا بشاره عن حبقوق وحياته.وختم صاحب النيافة اليوم بالصلاة الربانية، علمًا بأن الأنبا بشارة سيتم تجليسه مطرانًا على كرسي إيبارشية أبو قرقاص، وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري.