نجاة وزير الدفاع اليمنى من انفجار لغم أرضى شرق البلاد

نجا محمد علي المقدشي، وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، من انفجار لغم أرضي في محافظة مأرب، شرق البلاد.وقال مصدر عسكري، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المقدشي كان في زيارة تفقدية لإحدى الجبهات الأمامية التي تم تطهيرها من ميليشيا الحوثي في جبهة صرواح.وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي زرعت ألغاما أرضية في تلك المواقع قبل الانسحاب منها، وانفجر أحدها أثناء مرور موكب وزير الدفاع.وحسب المصدر، فقد نجا وزير الدفاع من الانفجار في حين أصيب وقتل عدد من مرافقيه.ولم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة حتى الآن.وتشهد جبهة صرواح وهي إحدى أهم معاقل الحوثيين في مأرب، معارك عنيفة متقطعة بين الطرفين منذ أشهر، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.