انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

كشفت دراسة شاملة أن الكثير من أنواع الطيور في الهند شهدت انخفاضا حادا في أعدادها في العقود الأخيرة.واعتمدت الدراسة، التي أعدها مجلس الطيور الهندي، على ملاحظات أكثر من 15 ألفا من مراقبي الطيور الذين ساعدوا في تقييم وضع 867 نوعا من الطيور.وكشفت الدراسة أن أضخم تراجع تم تسجيله في أعداد النسور والطيور المغردة والطيور الساحلية المهاجرة.وفي الوقت نفسه.. كشفت الدراسة عن زيادة أعداد الطاووس الذي يعد الطائر الوطني في الهند بصورة كبيرة.وأرجعت الدراسة تراجع أعداد أنواع عديدة من الطيور لعمليات الصين وفقدان الموائل الطبيعية، كما تمثل حوادث الاصطدام بخطوط الكهرباء الهوائية تهديدا رئيسيا للطيور.وتعد هذه أول دراسة شاملة من نوعها حيث قامت بتقييم الانخفاض في أعداد الطيور على مدى الـ 25 عاما الماضية من ناحية والأعوام الخمس الأخيرة من ناحية أخرى.