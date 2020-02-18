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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تنظم رحلة لإعادة رعاياها من «السفينة الموبوءة»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:58 ص
السفينة الموبوءة
السفينة الموبوءة
أ ش أ
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها تعمل على تنظيم رحلة من أجل إعادة رعاياها المتواجدين على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الراسية في ميناء "يوكوهاما" الياباني، مرة أخرى إلى المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - إنهم على اتصال بالمواطنين البريطانيين المتواجدين على متن السفينة من أجل القيام بالترتيبات اللازمة لعودتهم إلى المملكة المتحدة.

وأشارت القناة إلى أنه يوجد أكثر من 70 مواطنا بريطانيا على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية، وتم تأكيد إصابة أربعة منهم بفيروس كورونا الجديد حيث يتواجدون حاليا في أحد المستشفيات باليابان.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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