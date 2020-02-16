بسبب تبولها على نفسها.. عاطل وزوجته يعذبان طفلة حتى الموت

ألقى رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، اليوم الأحد، القبض على عاطل وزوجته، عذبا طفلة بسبب تبولها لا إراديا بعين شمس.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، مفاده وصول طفلة عمرها 5 سنوات جثة هامدة، وعلى جسدها آثار تعذيب.ودلت التحريات على أن الطفلة تعاني من التبول لا إراديا، فقام والدها بإيداعها لدى صديقه وزوجته، فقام الأخير بالتعدى عليها بالضرب المبرح، وأصيبت الطفلة بإعياء، فأعادها إلى والدها مرة أخرى، وبنقلها للمستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.ونفى مصدر أمني تعرض الطفلة للاغتصاب، مشيرا إلى أنها تعرضت للتعذيب فقط، وتم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم.