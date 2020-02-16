والدة طفلة عين شمس: زوجى اغتصبها حتى فقدت الوعى

قالت "س. ا" والدة الطفلة التي اغتصبها زوجها أمام نيابة عين شمس بمحافظة القاهرة، إنها مطلقة منذ سنتين وتزوجت من المتهم "ع. م"، عاطل، وكان يتعاطى المواد المخدرة بشكل دائم داخل شقة الزوجية، ويوم الواقعة خرجت لشراء متطلبات المنزل، وفور عودتها وجدت طفلتها "أ. أ"٤ سنوات غارقة في دمائها، واكتشفت قيام زوجها باغتصابها حتى فقدت الوعي بين يديه وباستغاثتها بالجيران فر المتهم هاربا.كان عاطل قد أقدم علي اغتصاب بنت زوجته "٤ سنوات" بمنطقة عين شمس، وكشفت التحريات عن أن المتهم عاطل قام باغتصاب الطفلة حتى الموت ولاذ بالفرار، وكان مستشفى عين شمس العام قد استقبل طفلة جثة هامدة، وبالكشف عليها تبين وجود تهتك ونزيف حاد بأعضائها التناسلية، وبسؤال والدتها أوضحت أن زوجها تعدى علي طفلتها جنسيا مستغلا خروجها لشراء بعض الطلبات ولاذ بالفرار وتم اقتياد الأم لقسم شرطة المرج لسماع أقوالها ويجري ضبط المتهم.