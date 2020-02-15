بومبيو يصل داكار في إطار جولة خارجية إفريقية آسيوية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السنغال في إطار جولة خارجية تستغرق 9 أيام، بعد مشاركته في أعمال منتدى الأمن بميونخ في ألمانيا.وذكر راديو «صوت أمريكا» في نشرته باللغة الإنجليزية أن بومبيو سيجتمع خلال زيارته لداكار مع الرئيس ماكي سالي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الأمنية ودفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والسنغال التي وصفها بأنها إحدى ركائز الأمن غرب القارة الإفريقية.ومن المنتظر أن يغادر بومبيو داكار مساء بعد غد الإثنين متوجها إلى أنجولا ومنها إلى إثيوبيا على أن يزور أيضا السعودية وسلطنة عمان.