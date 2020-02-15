أيمن بهجت قمر يعلن اعتزال كتابة الأغاني

أعلن الشاعر والكاتب الغنائي الكبير، أيمن بهجت قمر، عن اعتزاله كتابة أغنيات في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتفرغ لكتابة الأفلام والمسلسلات الدرامية.وكتب بهجت قمر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديًا في اللي هقوله دلوقتي، أنا قررت إن أغنية "مهرجان" هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني.. هكتب أفلام، مسرح، مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس، أنا بقالي 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من 1992 لحد دلوقتي وخلاص قررت أرتاح من السبق ده، أنا آسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا".وكان الفنان عمرو دياب، قد طرح أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم "مهرجان"، ضمن أغنيات ألبومه الجديد "سهران"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع نادر حمدي، ديجيتال ماستر طارق مدكور، إنتاج "ناي فور ميديا".