كمسارى قطار طنطا يفجر مفاجأة: لم أعرف بالواقعة إلا بعد حدوثها

استمعت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، إلى صقر سعد، كمساري قطار "الإسكندرية - أسوان" المتهم في واقعة مصرع شاب قفز من القطار، وإصابة آخر، لعدم سدادهما قيمة التذكرة، والذي أكد أنه لم يشاهد الواقعة.وأضاف: "ولكن شاهدت المجني عليهما أثناء صعودهما من محطة طنطا، وعرفت بالواقعة بعد حدوثها".جاء ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمة رئيس قطار "الإسكندرية - أسوان" في القضية المعروفة بـ"ضحية التذكرة"، حيث كانت المحكمة أجلت جلسة محاكمة الكمساري المتهم في واقعة مصرع شاب قفز من القطار، وإصابة آخر، لعدم سدادهما قيمة التذكرة، لسماع شهود الإثبات وطلبات الدفاع.كانت هيئة الدفاع عن رئيس قطار "الإسكندرية- أسوان" والمتهم بالتسبب في مصرع شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار، طالبت فى الجلسة الماضية بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد، وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث، وإعادة فحص جهاز atc ومعايرته فنيا، لبيان عمّا إذا كانت سرعة وهمية في الجهاز من عدمه.كان سامح عاشور نقيب المحامين، شكل لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم كلا من عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بعد إجبار كمساري القطار المجني عليهما على القفز من القطار وتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذكرة.وقال عبد الجواد أحمد، عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهما، إن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين إيمانا بدور النقابة في الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجني عليهما.وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية من جرح أفضى إلى موت لقتل عمد.