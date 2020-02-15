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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 5 قادة من داعش بينهم سوريان في الموصل العراقية

السبت 15/فبراير/2020 - 10:35 ص
القوات العراقية
القوات العراقية
وكالات
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أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية، اليوم السبت، اعتقال خمسة قادة بتنظيم داعش بينهم سوريان في أحد المنازل بالبلدة القديمة في الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال العميد محمد الجبوري، مسؤول إعلام عمليات نينوى، إن"قوة من استخبارات نينوى اعتقلت القياديين الخمسة خلال تواجدهم معا في كمين نصبته لهم في منطقة الفاروق بالبلدة القديمة ما أسفر عن اعتقالهم بالحال ومصادرة أسلحة خفيفة وكاتمة للصوت كانت بحوزتهم".

وأضاف الجبوري أن"القوات الأمنية اقتادتهم إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتسليمهم للقضاء العراقي".

وفي سياق آخر، أعلن مدير الطب العدلي في الموصل أحمد جاسم عن تسلم دائرة الطب العدلي صباح اليوم ثلاثة جثث، بينهم جثة تعود لأحد عناصر الحشد الشعبي في ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، رغم الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

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