رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متظاهرون بالمكسيك يلطخون جدران قصر الرئاسة احتجاجا على قتل النساء

السبت 15/فبراير/2020 - 08:27 ص
متظاهرون
متظاهرون
وكالات
طباعة
كتب متظاهرون بالطلاء الأحمر عبارة "دولة قتل النساء" على جدار القصر الرئاسي في المكسيك قبل أن يقوموا بمسيرة تحت الأمطار الغزيرة إلى مكاتب صحيفة "لا برينسا" للاحتجاج على نشرها في الآونة الأخيرة صورة بشعة لضحية جريمة قتل.

ونُظمت المظاهرة التي قادتها النساء، أمس الجمعة، الذي وافق يوم عيد الحب احتجاجا على مقتل إنجريد إسكاميا (25 عاما) في مكسيكو سيتي ونشر صور مروعة لجثتها المشوهة في الصحف.

وأحرق المتظاهرون الذين تجاوز عددهم المئتين أغلبهم نساء سيارات تابعة لصحيفة "لا برينسا" واشتبكوا لفترة وجيزة مع قوات الأمن التي منعتهم من دخول مقر الصحيفة.

وهتف المتظاهرون بشعارات منها "نطالب بصحافة مسؤولة" و"كلنا إنجريد" و"التمييز على أساس الجنس يقتل" وطالبوا بتحقيق العدالة.

وتشير تقديرات إلى مقتل عشر نساء في المتوسط يوميا في المكسيك، كما تظهر بيانات رسمية أن العام الماضي شهد رقما قياسيا جديدا في حوادث القتل بوجه عام.

وقالت هيئة الأمم المتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي تعرف أيضا بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على تويتر إنها تندد بقتل إنجريد، ونطالب بإجراءات شاملة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات. نطالب بالعدالة الكاملة.. قضية إنجريد ليست حالة معزولة".

وكتب أحد المحتجين بالطلاء اسم إنجريد، بحروف كبيرة على أحد أبواب القصر الرئاسي، وكتب آخرون شعارات منها "إنهم يقتلوننا" على جدران المبنى.

وأشار كثير من المشاركين في المظاهرة إلى أن واقعة "إنجريد" كانت الأحدث في موجة من جرائم القتل الوحشية للنساء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يكشف عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

منذ حوالي 15 ساعة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

الأكثر قراءة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«رسالة إلى ماتيلدا» سرد إنساني لفترة متميزة في تاريخ إيطاليا

عرض فيلم The Innocents بمركز جيزويت بالإسكندرية

ندوة «الدبلوماسية المصرية والوعى الثقافى» بمكتبة القاهرة الكبرى

«عصفور»: الزوايا الأهلية مجسات سرية لجماعات الإرهاب