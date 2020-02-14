ريهام حجاج تحتفل بعيد الحب بصور مع زوجها

احتفلت الفنانة ريهام حجاج، بعيد الحب بنشر صور عدة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتبت على الصورة "هابي فالنتين حبيبي".يذكر أن ريهام حجاج تصور الآن مسلسلها "لما كنا صغيرين" الذي ستخوض به السباق الرمضاني، المسلسل بطولة محمود حميدة وخالد النبوي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على ومن انتاج "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي.