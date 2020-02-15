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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عصفور»: الزوايا الأهلية مجسات سرية لجماعات الإرهاب

السبت 15/فبراير/2020 - 05:48 ص
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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علق الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، على بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى أعلن عن أن عدد الزوايا الأهلية غير الحكومية بلغ 10.169 ألف زاوية خلال عام 2019، مقابل 9514 ألف زاوية أهلية عام 2018، مشيرًا إلى أن الزوايا غير الأهلية هى عبارة عن مجسات للجماعات الإرهابية يجب على الجميع عند العلم بها أن يتقدم ببلاغ إلى وزارة الداخلية بوجودها.

وأوضح «عصفور»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يتابع أزمة وجود زواية غير أهلية من خلال علاقته بالدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف الأسبق، لافتا إلى أن هذه الزوايا لا تتوقف عند كونها مجرد للصلاة، إنما للعمل الحزبى السرى من قبل بعض الجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن عدد من الأفلام السينمائية المصرية والمسلسلات الدرامية نبهت لخطورتها منها على سبيل المثال مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" عندما استقطب بعض المترددين على إحدى الزوايا ابن نور الشريف فى المسلسل وتطور الأمر حتى أصبح أحد أعضاء الجماعات المتطرفة.

وكانت سجلت محافظة الإسكندرية أكبر عدد للزوايا والمساجد الأهلية، والتى ارتفعت إلى 1267 زاوية أهلية و878 مسجدا أهليا عام 2019، مقابل 1223 زاوية و775 مسجدا أهليا عام 2018، ثم تلتها محافظة القليوبية التى ارتفع عدد الزوايا الأهلية بها من 1017 لـ1054 زاوية أهلية، كذلك ارتفع عدد المساجد الأهلية بها من 1407 لـ1651 مسجدا خلال الفترة ذاتها.

وانخفض عدد الزوايا والمساجد الأهلية بمحافظة الشرقية والدقهلية، وهما من أكبر المحافظات من حيث عدد الزوايا والمساجد الأهلية على مستوى الجمهورية، إذ تراجع عدد الزوايا الأهلية بمحافظة الدقهلية إلى 1023 خلال عام 2019، مقابل 1161 زاوية أهلية عام 2018، كما انخفض عدد الزوايا الأهلية بمحافظة الشرقية بشكل طفيف من 1104 لـ1103 زوايا خلال عام.

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