أبرز 5 فوائد لسيروم الشعر

تعددت المستحضرات والمنتجات المستخدمة للعناية بالشعر والحفاظ على صحته وجاذبيته، حيث يتمتع كل منها بفوائد وخواص معينة، وتتحدث خبيرة التجميل منية فؤاد عن أبرز فوائد سيروم الشعر وكيفية تطبيقه.فوائد سيروم الشعر1- يعمل السيروم كعازل فعال في حماية الشعر من العوامل الخارجية المختلفة التي غالبًا تؤثر عليه سلبيًا، ما يحد من احتمال تعرضه للتلف والجفاف والتقصف.2- يلعب السيروم دور أساسي في ترطيب الشعر والقضاء على جفافه، كما يساهم في تنعيم الشعر الخشن والمجعد بشكل ملحوظ.3- يساهم تطبيق السيروم في القضاء على تشابكات الشعر كما يعزز حيويته، ويزيد من لمعانه الطبيعي.4- تحتوي أنواع معينة من سيروم الشعر على عناصر ومركبات للحماية من أشعة الشمس الحادة ذات التأثير السلبي على جاذبيته ورطوبته، ويجب اختيار السيروم ذو التركيبة المغذية، المناسبة لنوعية الشعر والمثالية لحمايته من الشمس.5- يساعد تطبيق السيروم على الشعر قبل استخدام المجفف الكهربائي أو غيره من الأدوات الحرارية المخصصة لتصفيف الشعر على الحد من الآثار السلبية التي قد تنتج عن استعمالها مثل الجفاف والتلف.طريقة تطبيق السيروم على الشعر1- يجب غسل الشعر جيدًا بالشامبو ذو التركيبة المثالية لنوعية الشعر.2- وضع القليل من السيروم المناسب لطبيعة الشعر على اليد، ثم توزعيه على الشعر ما عدا فروة الرأس، بفرشاة صغيرة ومخصصة للشعر.3- الانتظار لكي يجف الشعر تمامًا ثم نمشطه.