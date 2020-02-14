درة تتألق فى أحدث إطلالاتها بفستان أحمر (صور)

شاركت الفنانة التونسية درة زروق، جمهورها الاحتفال بعيد الحب، بنشر صور جديدة لها بفستان أحمر.وتألقت درة بفستان أحمر أنيق مفتوح الساق وهو من michaelkors، في يوم عيد الحب، حيث يرتبط دومًا اللون الأحمر بمناسبة عيد الحب.وهنأت درة متابعيها بعيد الحب، واختارت تسريحة شعر بسيطة وتركته منسدلًا على كتف واحدة، ولم تتكلف درة في مكياجها، بل اختارت مكياجًا بسيطًا يميل للطبيعي.