«الزراعة» تتابع حالة محصول القمح فى الغربية (صور)

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، إن وفدا من معهد بحوث المحاصيل الحقلية، زار حقول القمح؛ للوقوف على حالة المحصول بمحافظة الغربية، وذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة المتابعة الميدانية للزراعات الشتوية.ضم الوفد، الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد، والدكتورة هيام محجوب رئيس قسم بحوث القمح، وأعضاء الفريق العلمي للحملة القومية للقمح، والمرشدين الزراعيين بالغربية.وأكد خليل، في تصريحات اليوم، أن الحاله العامة جيدة والمحصول مبشر بالخير، مضيفا: أنه تم التنبيه على ضرورة متابعة حقول القمح ورش المبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة في حالة ظهور أي إصابة، واختتمت الزيارة بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة ومتابعة البرنامج البحثي للقمح.