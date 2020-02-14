السوبر الأفريقى.. موعد مباراة الزمالك والترجى والقنوات الناقلة

يدخل نادي الزمالك المصري مواجهة صعبة أمام نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر الأفريقي.ويلعب الزمالك المتوج بكأس الكونفدرالية، مع الترجي التونسي الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمنافسة على لقب السوبر الأفريقي.موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقيتقام مباراة الزمالك مع الترجي اليوم الجمعة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت تونس.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في السوبر الأفريقيومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والترجي على قنوات بي إن سبورت والكأس القطرية.