مدير محطة الزهراء توضح حقيقة صور الخيول النافقة (فيديو)

قالت دكتورة نجلاء رضوان مدير محطة الزهراء للخيول العربية، إن الصور المنتشرة عن الخيول النافقة ليست في محطة الزهراء.وأضافت مدير محطة الزهراء للخيول العربية، خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc masr" مع الإعلامي شريف عامر، أنه يوجد في المحطة سلالات لخيول عربية أصيلة، لافتة إلى أن تربية الخيول العربية في محطة الزهراء بدأ منذ عام 1928م.وأوضحت أنه يوجد في المحطة 5 سلالات للخيول العربية الأصيلة، كما يوجد 550 حصانًا في محطة الزهراء كلها تابعة لوزارة الزراعة، كما أنه يوجد توجد خدمة إيواء خيول القطاع الخاص، لافتة إلى أن تكلفة إيواء الحصان التابع للقطاع الخاص 7200 جنيه شهريًا.وأشارت مدير محطة الزهراء للخيول، أنه يوجد 20 طبيب بيطري بالمحطة بعضهم من وزارة الزراعة، وجزء منهم يعمل مقابل أجر يومي.