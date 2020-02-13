وزيرة التعاون الدولي: مليارا دولار تمويلًا دوليًا لتطوير التعليم

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن حزم التمويل التي تم توفيرها مع شركاء مصر الدوليين لتطوير التعليم وبناء وتحديث البنية التحتية بلغ ملياري دولار.وأكدت المشاط، خلال جلسة "بناء النظام التعليمي الجديد"، بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي" وتنظمه وزارة التعليم- أهميةالابتكار، وهدف المؤتمر الحالي ترسيخ المفهوم بأهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية وتشجيع الشراكات والتعاون المشترك لتوفير التمويل اللازم، واستجابة الشركاء للمساهمة في مشروع تطوير التعليم، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية بتوافر الموارد البشرية المؤهلة.وأضافت أنه يجب التوجه إلى الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدام الوسائل الرقمية والتوسع في إنشاء المدارس المجتمعية والاستفادة من الخبرات الدولية، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة مع الحكومة ودمج تكنولوجيات التعليم الحديثة لتحسين العملية التعليمية.جاء ذلك خلال جلسة "بناء النظام التعليمي الجديد"، بمؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، في حضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي مصيلحي، وزير التموين، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ونواب وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات المديريات التعليمية، ومحمد رمضان، مدير المركز القومي للامتحانات.يشارك في المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.