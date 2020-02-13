رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 07:01 ص
جريدة الدستور
طباعة
توصلت نتائج دراسة حديثة من جامعة كمبريدج إلى كيف يمكن أن يقلل غسل اليدين باستمرار من انتشار عدوى فيروس كورونا أو كوفيد-19.

ورصدت الدراسة نتائج مقلقة، فحوالي 30 بالمائة من عينة الدراسة لا يغسلون أيديهم بعد استعمال الحمّام، في الوقت الذي يغسل فيه 50 بالمائة منهم يديه جيدًا! وتبين أن شخصًا واحدًا فقط يمكن أن تُعتبر يداه نظيفتان من بين كل 5 أشخاص في المطارات!

وتوصلت الدراسة إلى أن زيادة عدد من يغسلون يديهم جيدًا في المطارات بنسبة 10 بالمائة سيقلل احتمالات انتشار عدوى الفيروس بنسبة 24 بالمائة.

وإذا قام 60 بالمائة من المسافرين بغسل يديهم جيدًا سيقل احتمال انتشار العدوى بنسبة 70 بالمائة.

لذلك دعت الدراسة التي نُشرت في دورية "ريسك أناليسيس" إلى غسل اليدين بمعدل أكثر وخاصة من قبل المسافرين ومن يعملون في خدمات المطارات، بما في ذلك سائقي التاكسي والمواصلات المختلفة الخاصة بالسفر الجوي.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مطارات طوكيو باليابان وهونولولو وهاواي قد تلعب الدور الأكبر في نشر أو منع انتشار عدوى فيروس كوفيد-19، إلى جانب المطارات العالمية الأخرى.

وشدّدت توصيات الدراسة على أن يتم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كاملة لتتحقق الوقاية المطلوبة، وتتم إزالة الميكروبات من على اليدين.

وتحث التوصيات الوقائية على غسل اليدين قبل لمس الأنف أو العينين أو الفم، لمنع العدوى.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

«الشيوخ» يناقش تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران

منذ حوالي 10 ساعات

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

منذ حوالي 18 ساعة

تعديل تشريعي لحل أزمة المعاش المبكر في القانون الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

السعودية تبدأ التحقيق مع 475 موظفًا بتهم فساد

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

بمليار و750 مليون جنيه.. ضبط 6 موظفين في أكبر قضية غسيل أموال بمطروح

«فضايح الإخوان».. الإرهابى معتز مطر يسب حسان وعبد الماجد يرد (فيديو)

عاصم عبد الماجد يعترف بقتل عشرات الأبرياء في أسيوط (فيديو)

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

منوعات

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

زوجان يتحولان إلى مصاصى دماء فى أمريكا

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

مقالات الرأي
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
المزيد

الثقافة

غدًا.. ليلة فى حب سيد درويش بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

غدًا.. انطلاق حفلات فرقة «رضا» على مسرح البالون

«اللغة العربية وأهميتها».. ندوة بثقافة قنا

20 فبراير.. «العربية للسينما» تعرض أفلامًا روائية قصيرة بالهناجر