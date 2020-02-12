صادرات مصر لإفريقيا تتخطى 4 مليارات دولار في 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول القارة الإفريقية إلى 4.298 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 4.281 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 17 مليون دولار خلال عام.واحتلت السودان صدارة البلدان الإفريقية من حيث قيمة الصادرات المصرية إليها، والتي ارتفعت لـ413.5 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 348.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 65 مليون دولار خلال عام.وجاءت فى مرتبة لاحقة، كينيا حيث بلغت الصادرات المصرية إليها 317.7 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2019 مقابل 319.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات لإثيوبيا 116.6 مليون دولار مقابل 160.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.