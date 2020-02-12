العنانى يبحث تكوين بعثة مصرية يونانية لحماية التراث

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار- بمقر الوزارة في الزمالك- سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس جاريلينس (Nikolaos GARILIDIS)؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والآثري وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في مجال علوم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية.حضر اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار.وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة والآثار.كما بحث الجانبان إمكانية تكوين بعثة أثرية مشتركة والتضافر من أجل حماية التراث، بالإضافة إلى المشاركة في ورشة العمل التي ستنظمها منظمة اليونسكو في الإسكندرية عن الآثار الغارقة وكيفية حمايتها والحفاظ عليها.