مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

لقى اللواء حسن ناجي، نائب رئيس حزب الحرية، مصرعه وأصيب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب والدكتور أحمد مهنا أمين عام حزب الحرية، منذ قليل، إثر سقوط مصعد بنك قناة السويس في السويس.وأكدت مصادر في تصريح لـ"الدستور" أنه تم نقل جثمان اللواء حسن ناجي إلى مشرحة مستشفي السويس العام، والمصابين إلى مستشفي التأمين الصحي بالسويس.وانتقلت جميع الأجهزة المعنية إلى مقر الحادث.