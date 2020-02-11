«حواديت الأراجوز» تعود مجددًا على متروبول

قال الفنان محمود حسن، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد حاليًا لإعادة تقديم العرض المسرحي "حواديت الأراجوز".وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن العرض يُقدم ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق ١٣ فبراير في تمام السابعة والنصف مساء على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، ولمدة ١٥ ليلة عرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" من تأليف راندا إبراهيم، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف، مجدي عبيد، مصطفيى عبدالفتاح، خالد نجيب، محمد البسيوني، حمزة عبدالله، عادل ماضي، أشعار خميس عزالعرب، موسيقى خالد جودة، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، ماسكات مجدي ونس، إخراج محسن العزب.