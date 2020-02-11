رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أسوان لسينما المرأة» كرمها.. 10 معلومات عن ميرفت التلاوى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:28 ص
ميرفت التلاوي
ميرفت التلاوي
مارسيل نظمي
طباعة
كرم مهرجان أسوان لسينما المرأة، السفيرة ميرفت التلاوي بجائزة النوت للإنجاز في قضايا المرأة، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة، أمس؛ وهذه أهم محطات مسيرتها:

• نشأت في قرية أبوتلاوي بمحافظة المنيا، تخرجت فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1961، وفي العام 1963 حصلت على شهادة الدبلوماسية الدولية من معهد الدراسات الاستراتيجية، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات العليا الدولية بجنيف عام 1977.

• زوجة الدكتور علي رحمى، لديها ابنة وحيدة تعمل فى الأمم المتحدة.

• منذ أن تخرجت في الجامعة الأمريكية عام 1961، وهي تقدم خدماتها لدعم المرأة المصرية.

• أول سيدة مصرية تنال لقب ودرجة سفير ممتاز فى السلك الدبلوماسى، عام 1987.

• شغلت منصب سفيرة مصر لدى اليابان ووكيل لوزير الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية من 1993 حتى 1997، بعد أن كانت رئيسًا لوفد مصر فى المفاوضات متعددة الأطراف حول التعاون الاقتصادى الإقليمى.

• عملت سفيرة مصر لدى النمسا، تتويجًا لمسيرة عملها التى بدأت في وزارة الشئون الخارجية في 1962.

• أسهمت في تعديل القانون الدولى الإنسانى الخاص بحق التنمية وقت الصراع بين الاتحاد السوفيتى وأمريكا، وتأثير هذه العلاقة على المشروعات التنموية فى البلدان النامية.

• شاركت في إضافة بند على جدول أعمال الأمم المتحدة سنة ١٩٦٨ لتنظيم الأسرة، تقول عنه: «كنا الدولة التى أرست الاهتمام بتنظيم الأسرة منذ الستينيات، والذى تراجع خصوصًا أثناء فترة حكم جماعة الإخوان، وما روجوا له من مفاهيم دينية مغلوطة».

• لعبت دورًا فى تعزيز وضع المرأة إلى جانب مساهمتها فى تحقيق نجاحات في الملفات التي أسندت إليها على مدار فترة عملها فى السلك الدبلوماسى، ومن بين المناصب التي شغلتها "وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا عام 2001".

• شغلت منصب أول أمين عام للمجلس القومي للمرأة سنة 2000 وواصلت مسيرتها الداعمة للمرأة المصرية والعربية طوال سنوات قيادتها.


«أسوان لسينما المرأة» كرمها.. 10 معلومات عن ميرفت التلاوى
«أسوان لسينما المرأة» كرمها.. 10 معلومات عن ميرفت التلاوى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

«الاتصالات» تكشف طريقة الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

منذ حوالي 5 ساعات

تفجير انتحارى يهز العاصمة الأفغانية كابول

منذ حوالي 13 ساعة

وكيل «تعليم كفر الشيخ» تكشف تفاصيل اختناق معلمتين بمدرسة إعدادية

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

قصر ثقافة طهطا يكرم الدكتور مصطفى رجب.. الأربعاء

«بنات السيرة الهلالية».. حفل فني ببيت السنارى

أمسية فنية تحييها "النغم العربى" ببيت السحيمى..الليلة

كربوط: «العرض ما قبل الأخير» ابتلع أكثر من ثلاث سنوات عمل