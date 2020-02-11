«أسوان لسينما المرأة» كرمها.. 10 معلومات عن ميرفت التلاوى

كرم مهرجان أسوان لسينما المرأة، السفيرة ميرفت التلاوي بجائزة النوت للإنجاز في قضايا المرأة، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة، أمس؛ وهذه أهم محطات مسيرتها:• نشأت في قرية أبوتلاوي بمحافظة المنيا، تخرجت فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1961، وفي العام 1963 حصلت على شهادة الدبلوماسية الدولية من معهد الدراسات الاستراتيجية، ثم حصلت على درجة الدكتوراه من معهد الدراسات العليا الدولية بجنيف عام 1977.• زوجة الدكتور علي رحمى، لديها ابنة وحيدة تعمل فى الأمم المتحدة.• منذ أن تخرجت في الجامعة الأمريكية عام 1961، وهي تقدم خدماتها لدعم المرأة المصرية.• أول سيدة مصرية تنال لقب ودرجة سفير ممتاز فى السلك الدبلوماسى، عام 1987.• شغلت منصب سفيرة مصر لدى اليابان ووكيل لوزير الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية من 1993 حتى 1997، بعد أن كانت رئيسًا لوفد مصر فى المفاوضات متعددة الأطراف حول التعاون الاقتصادى الإقليمى.• عملت سفيرة مصر لدى النمسا، تتويجًا لمسيرة عملها التى بدأت في وزارة الشئون الخارجية في 1962.• أسهمت في تعديل القانون الدولى الإنسانى الخاص بحق التنمية وقت الصراع بين الاتحاد السوفيتى وأمريكا، وتأثير هذه العلاقة على المشروعات التنموية فى البلدان النامية.• شاركت في إضافة بند على جدول أعمال الأمم المتحدة سنة ١٩٦٨ لتنظيم الأسرة، تقول عنه: «كنا الدولة التى أرست الاهتمام بتنظيم الأسرة منذ الستينيات، والذى تراجع خصوصًا أثناء فترة حكم جماعة الإخوان، وما روجوا له من مفاهيم دينية مغلوطة».• لعبت دورًا فى تعزيز وضع المرأة إلى جانب مساهمتها فى تحقيق نجاحات في الملفات التي أسندت إليها على مدار فترة عملها فى السلك الدبلوماسى، ومن بين المناصب التي شغلتها "وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا عام 2001".• شغلت منصب أول أمين عام للمجلس القومي للمرأة سنة 2000 وواصلت مسيرتها الداعمة للمرأة المصرية والعربية طوال سنوات قيادتها.