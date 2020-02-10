مفاجأة.. الفيلم الكورى «PARASITE» الأفضل فى الأوسكار 2020

حصل الفيلم الكوري الجنوبي «PARASITE» على رابع جوائزه بحصوله على أفضل فيلم في العام، وهي المرة الأولى التي يحصل عليها فيلم غير ناطق بالإنجليزية، خلال حفل توزيع جوائز النسخة الـ92 التي تقام على مسرح دولبي بهوليوود.وحصل الفيلم من خلال المخرج Bong Joon Ho، على جائزة أفضل مخرج، بعد منافسة كبيرة مع كلا من "مارتين سكورزي، تود فيليبس، سام ميندز، كوينتن تارانتينو".الفيلم حصل أيضًا على جائزة أفضل عمل أجنبي، وحصل على أفضل سيناريو.كما حصل خواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل، فيما حصلت النجمة رينيه زيلويجر على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ردوي»، فيما حصلت النجمة لورا ديرن، ذو الـ 53 عامًا، على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «قصة زواج».وحصد النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم «وانس أبون تايم»، الذي اشترك فيه مع ليوناردو ديكابريو.