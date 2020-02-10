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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق حملة الكشف على طلاب المدارس ضد السمنة والتقزم بسوهاج.. غدًا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 12:48 ص
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بسوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن تنظم قوافل وفرق طبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للبدء في الخطة القومية للقضاء على الأنيميا والتقزم والسمنة لدى التلاميذ بالمدارس، والتي تستهدف الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي.

وأكدت المديرية انطلاق الحملة غدًا الإثنين 10 فبراير بجميع المدارس الابتدائية، بإجراء مسح طبي شامل لتلاميذ المرحلة الابتدائية في عدد 1439 مدرسة بواقع 663325 تلميذًا.

وقرر الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الحملة ونتائج الفحص يوميًا.

ويقوم بأعمال التنسيق للحملة المنسق العام عطا الميموني مدير عام التعليم العام، ومنسق الحملة بالمديرية فاضل النحاس مدير التعليم الابتدائي بالمديرية.

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