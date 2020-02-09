رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل بدء حفل الأوسكار 2020.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:42 م
الأوسكار
الأوسكار
إسلام جمال
طباعة
ساعات قليلة ويبدأ الحفل الـ92 لجوائز الأوسكار، حيث يتنافس مجموعة من كبار النجوم على حصد جائزة الأوسكار، التي تعبر من أهم الجوائز الفنية العالمية.

ويقام الحفل في الساعة 4 صباحا بتوقيت السعودية، والساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام الحفل كما هو متعارف عليه كل عام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وعلى مر الأزمان شهدت جوائز الأوسكار الكثير من الإطلالات على السجادة الحمراء خارج، فقبل جوائز الأوسكار لهذا العام، استطلعت السوق البريطانية OnBuy.com أكثر من 3000 شخص على ثيابهم المفضلة في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار.


• أنجلينا جولي عام 2004

تصدرت أنجلينا جولي قائمة أفضل الأوسكار في كل العصور، في استطلاع أجرته "Onbuy"، مع هذا الساتان الأبيض الذي صممه مارك بووير.

تدور أنجيلينا جولي دائمًا على السجادة الحمراء، لكن هذه النظرة من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2004 أصبحت واحدة من أشهر حفلات حفل توزيع الجوائز.


• كيت هدسون عام 2003

كان فستان "فيرساتشي" الذهبي الشاحب لـ كيت هدسون، الذي تم ارتداؤه عام 2003، في المرتبة الثانية، من أفضل الإطلالات على السجادة الحمراء للأوسكار.

بدت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار على السجادة الحمراء جاهزة في هذا الثوب الذهبي الشاحب المذهل.

نتيجة بحث الصور عن كيرا نايتلي

• كيرا نايتلي عام 2015

سرقت كيرا نايتلي العرض في ثوب تول رومانسي عام 2015، حيث بدت الممثلة التي كانت حاملًا في شهرها السادس في ذلك الوقت بمظهر رائع.

ولم تكن غريبة على أفضل القوائم، فقد ارتدت كيرا نايتلي واحد من أكثر مظاهرها شهرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ87.


• تشارليز ثيرون عام 2004

وجهت تشارليز، بريق هوليوود الكلاسيكي في هذا الفستان الرائع من جوتشي، فمن الواضح أنه كان عامًا رائعًا لأزياء السجادة الحمراء، حيث شهدت جوائز الأوسكار لعام 2004 الكثير من الإطلالات للعديد من المشاهير.


• بيونسيه عام 2005

من بين مظاهر بيونسيه الأكثر شهرة في كل العصور هي ثوبها المخملي الأسود الذى صممه دار الأزياء "فيرساتشي" خلال حفل جوائز الأوسكار 2005.

نتيجة بحث الصور عن نيكول كيدمان

• نيكول كيدمان عام 2007

كان الثوب الأحمر القوي لنيكول كيدمان، الذي تم ارتدائه في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الـ 79، في المركز السادس.

في حين أن معظم الفساتين التي تتصدر القائمة تأتي بألوان محايدة أو رتابة، إلا أن المظهر الناري الأحمر لنيكول كيدمان من جوائز الأكاديمية الـ 79 يحل محله في المركز السادس في القائمة.


• ميلا كونيس عام 2011

الممثلة التي لعبت دور البطولة في واحدة من أكثر الأفلام شهرة في العالم "البجعة السوداء"، خلال حفل عام 2011 ارتدت ثوب من الشيفون الخزامى من تصميم المصمم "ايلى صعب".


• روساموند بايك عام 2015

خسرت روزاموند بايك جائزة "أفضل ممثلة" المرغوبة لجوليان مور في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2015، لكن النجم جيفنشي هوت كوتور حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تصميم فستان الحفل.


• غوينيث بالترو عام 1999

فاجأت غوينيث في مظهر الفتاة الوردي المجاور من رالف لورين عندما حصلت على جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1999.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

منذ حوالي 23 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ يوم

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

منذ حوالي 7 ساعات

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية