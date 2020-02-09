قبل بدء حفل الأوسكار 2020.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء









• أنجلينا جولي عام 2004









• كيت هدسون عام 2003









• كيرا نايتلي عام 2015









• تشارليز ثيرون عام 2004









• بيونسيه عام 2005









• نيكول كيدمان عام 2007









• ميلا كونيس عام 2011









• روساموند بايك عام 2015









• غوينيث بالترو عام 1999

ساعات قليلة ويبدأ الحفل الـ92 لجوائز الأوسكار، حيث يتنافس مجموعة من كبار النجوم على حصد جائزة الأوسكار، التي تعبر من أهم الجوائز الفنية العالمية.ويقام الحفل في الساعة 4 صباحا بتوقيت السعودية، والساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام الحفل كما هو متعارف عليه كل عام على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.وعلى مر الأزمان شهدت جوائز الأوسكار الكثير من الإطلالات على السجادة الحمراء خارج، فقبل جوائز الأوسكار لهذا العام، استطلعت السوق البريطانية OnBuy.com أكثر من 3000 شخص على ثيابهم المفضلة في تاريخ حفل توزيع جوائز الأوسكار.تصدرت أنجلينا جولي قائمة أفضل الأوسكار في كل العصور، في استطلاع أجرته "Onbuy"، مع هذا الساتان الأبيض الذي صممه مارك بووير.تدور أنجيلينا جولي دائمًا على السجادة الحمراء، لكن هذه النظرة من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2004 أصبحت واحدة من أشهر حفلات حفل توزيع الجوائز.كان فستان "فيرساتشي" الذهبي الشاحب لـ كيت هدسون، الذي تم ارتداؤه عام 2003، في المرتبة الثانية، من أفضل الإطلالات على السجادة الحمراء للأوسكار.بدت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار على السجادة الحمراء جاهزة في هذا الثوب الذهبي الشاحب المذهل.سرقت كيرا نايتلي العرض في ثوب تول رومانسي عام 2015، حيث بدت الممثلة التي كانت حاملًا في شهرها السادس في ذلك الوقت بمظهر رائع.ولم تكن غريبة على أفضل القوائم، فقد ارتدت كيرا نايتلي واحد من أكثر مظاهرها شهرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ87.وجهت تشارليز، بريق هوليوود الكلاسيكي في هذا الفستان الرائع من جوتشي، فمن الواضح أنه كان عامًا رائعًا لأزياء السجادة الحمراء، حيث شهدت جوائز الأوسكار لعام 2004 الكثير من الإطلالات للعديد من المشاهير.من بين مظاهر بيونسيه الأكثر شهرة في كل العصور هي ثوبها المخملي الأسود الذى صممه دار الأزياء "فيرساتشي" خلال حفل جوائز الأوسكار 2005.كان الثوب الأحمر القوي لنيكول كيدمان، الذي تم ارتدائه في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الـ 79، في المركز السادس.في حين أن معظم الفساتين التي تتصدر القائمة تأتي بألوان محايدة أو رتابة، إلا أن المظهر الناري الأحمر لنيكول كيدمان من جوائز الأكاديمية الـ 79 يحل محله في المركز السادس في القائمة.الممثلة التي لعبت دور البطولة في واحدة من أكثر الأفلام شهرة في العالم "البجعة السوداء"، خلال حفل عام 2011 ارتدت ثوب من الشيفون الخزامى من تصميم المصمم "ايلى صعب".خسرت روزاموند بايك جائزة "أفضل ممثلة" المرغوبة لجوليان مور في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2015، لكن النجم جيفنشي هوت كوتور حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تصميم فستان الحفل.فاجأت غوينيث في مظهر الفتاة الوردي المجاور من رالف لورين عندما حصلت على جائزة أفضل ممثلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1999.