ياسمين عز لـ حسن شاكوش: بقيت نجم عالمي بعد لقائنا

هنأت الإعلامية ياسمين عز، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد تجاوز أغنيته "بنت الجيران"، لمقاطع موسيقية عالمية على موقع "ساوند كلود".وقالت ياسمين خلال تقديم برنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "قبل حديث المساء كنت نجم، بعد لقائك في حديث المساء بقيت نجم عالمي".وكشف شاكوش، أنه تلقى الكثير من التهاني، وكان أبرز المهنئين تامر حسني، ومحمد منير، مضيفًا: "مبسوط بمكالمتهم، وكان وشكم حلو عليا".ولفت حسن شاكوش، إلى أن أغنيته "بنت الجيران"، عمرها شهرين، مفسرًا انتشارها بأنها تقدم لونًا جديدًا، موضحًا أن البعض أخذ كلمات الأغنية وركب عليها لحن آخر كلاسيك.وتجاوزت أغنية "بنت الجيران" أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى، أبرزها أغنية حديثة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير "إيلون ماسك" التي حلت في المركز الثامن، وليس هذا فحسب، بل تفوق شاكوش على ماسك أيضا بأغنية أخرى بعنوان "شمس المجرة" - بمشاركة المطرب المصري الشهير في هذا النوع من الأغاني "حمو بيكا" - التي احتلت المركز السابع في القائمة نفسها.