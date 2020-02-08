جابر عصفور: وصمة عار أن تستمر مناقشة أزمة الخطاب الديني منذ 1980 (فيديو)

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية حرجة في كل المستويات وستتجاوز المنطقة الحرجة إلى الخير، والطريق ليس سهلًا، ولكن هناك تحسنًا وخاصة في الحالة الاقتصادية.وأضاف "عصفور" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية أون إي، فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى: "الأزهر زرع في نفسه وفى داخله كمؤسسة مجموعة من التقاليد الجامدة جدًا التي تعيقه عن الحركة، وتصلب على ما هو عليه، وتعود على هذه الطريقة من التفكير ولم يغادرها، وهذه الهيصة حول تجديد الخطاب الدينى وصمة عار، فلا تزال منذ 1980 تناقش موضوع تجديد الخطاب الدينى ولم تعرف كيفية تجديده، ولديك مؤسسة تقول إنها أعظم مؤسسة دينية.. هذه وصمة وعار.. ماذا يفعل هؤلاء المشايخ".