رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر عصفور: وصمة عار أن تستمر مناقشة أزمة الخطاب الديني منذ 1980 (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 11:22 م
جابر عصفور
جابر عصفور
طباعة
قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية حرجة في كل المستويات وستتجاوز المنطقة الحرجة إلى الخير، والطريق ليس سهلًا، ولكن هناك تحسنًا وخاصة في الحالة الاقتصادية.

وأضاف "عصفور" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية أون إي، فيما يتعلق بتجديد الخطاب الدينى: "الأزهر زرع في نفسه وفى داخله كمؤسسة مجموعة من التقاليد الجامدة جدًا التي تعيقه عن الحركة، وتصلب على ما هو عليه، وتعود على هذه الطريقة من التفكير ولم يغادرها، وهذه الهيصة حول تجديد الخطاب الدينى وصمة عار، فلا تزال منذ 1980 تناقش موضوع تجديد الخطاب الدينى ولم تعرف كيفية تجديده، ولديك مؤسسة تقول إنها أعظم مؤسسة دينية.. هذه وصمة وعار.. ماذا يفعل هؤلاء المشايخ".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

منذ حوالي 10 ساعة

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«بعد تحدي 90 دقيقة».. «الأوقاف» تعترف بصعود حازم شومان للمنابر

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

نواب بريطانيون يطالبون بطرد الإخوان من بلادهم (فيديو)

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

موضة الأسماء.. كيف يختار الآباء ألقاب أطفالهم في عصر «فيسبوك»؟

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

إبراهيم رضوان: لا أعرف خيري حسن.. والأخير: زكي عمر صاحب «مدد مدد»

استمرار عرض «التوهة» على مسرح محافظة المنيا