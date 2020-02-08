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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سمير رجب يروي تفاصيل موقف كاد أن يتسبب في حرب بين الكوريتين (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 11:14 م
سمير رجب
سمير رجب
سناء إسماعيل
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استعاد الكاتب الصحفي سمير رجب، ذكريات سفره لكوريا الشمالية والجنوبية والذي كاد أن يتسبب في حرب بين الكوريتين، وكان ذلك خلال عمله رئيس تحرير جريدة "المساء".

وقال خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية ten، إنه ارتبط بعلاقة قوية مع سفير كوريا الشمالية وكان يزوره في منزله ووجه له دعوة لزيارة كوريا الشمالية ووقتها كان هناك زعيم قوي يدعي كيم إليسونج.

وأضاف: "وافقت على السفر وأمضيت هناك 12 يومًا وتعاملت أفضل معاملة وعند عودتي لمصر كتبت ما رأيته دون مجاملة وانتقدت ما انتقدته لأن هناك حزب واحد فقط".

وتابع: "بعد شهر من كتابة المقال جاءني سفير كوريا الجنوبية ودعاني لزيارتها وعندما سألته عن السبب قال لي لأننا نعتز بك وذهبت لكوريا الجنوبية وكنت هناك لمدة 12 يومًا وكتبت مقال أيضًا وفوجئت بعدها بسفير كوريا الشمالية يدعونني مرة أخرى لزيارتها ولكن اعتذرت".

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