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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:31 ص
المهرجان الرياضي
المهرجان الرياضي
هبه عويضه
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، المهرجان الرياضي للدراجات، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

وأطلق محافظ الإسكندرية، طلقة بداية مهرجان الدراجات من موقف سبورتنج بطريق الكورنيش، والذي شارك فيه أكثر من 2000 مواطن سكندري.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف لـ"الدستور" إن المهرجان ضمن مبادرة "استفادتنا من إجازتنا" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة منذ بداية أجازة نصف العام الدراسي، بمجموعة من الأنشطة المتنوعة (الثقافية، والفنية، والرياضية، والاجتماعية)، والتي كانت تساعد 15 ألف مواطن سكندري من مختلف الأعمار، ولكن الأعداد تخطت 22 ألف مواطن سكندري.

وأضافت أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من الأنشطة، ومنها معرض منتجات الفتاة والمرأة، بمشاركة الأندية النوبية والشعبية، بجانب لقاءات متنوعة لإعداد القيادات الشابة، ومهرجان رياضي للمرأة وآخر لذوي القدرات الخاصة.

وأشارت إلى أن مهرجان شارك فيه مختلف الأعمار بداية من 7 سنوات، بمشاركة مراكز الشباب والأندية الشعبية والكبرى بالإسكندرية وأندية الشركات، وذوي القدرات الخاصة، والمجموعات الشبابية المهتمة بالرياضة ومسابقات الدراجات، بالإضافة إلى المحافظة بجميع قيادتها ورؤساء الأحياء.

واختتمت أن المهرجان دعوة لممارسة الرياضة ودعوة للسياحة، تعكس صورة الأمن والأمان، وذلك ترجم من خلال تأمين المهرجان، ووجود ممشى بطول الكورنيش، والذي بدأ من سبورتنج إلى القلعة، فضلًا عن تواجد سيارات الإسعاف، فهو صورة مشرفة لمحافظة الإسكندرية بقيادتها وشبابها تحت عنوان "مهرجان حب لمحافظة الإسكندرية".

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