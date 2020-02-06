رئيس جمعية الصيادين يكشف تفاصيل احتجاز المصريين في اليمن

كشف حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بدمياط، عن تفاصيل احتجاز الصيادين المحتجزين باليمن، قائلًا: "إن المركب المصري الذي تم احتجازه في اليمن، تعطل قبل أن تسحبه الرياح خارج المياه الإقليمية المصرية، وتم اللجوء إلى مركب آخر لكي يتم سحبه للمياه الإقليمية المصرية".وأضاف رئيس جمعية الصيادين بدمياط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن المصريين المحتجزين اتصلوا بأصحاب المراكب وقالوا إنهم تعرضوا للاحتجاز في اليمن، ليتحرك أصحاب المراكب على الفور وجاءوا لجمعية الصيادين، لافتا إلى أنه تم التواصل مع الخارجية والقنصلية اليمنية التي أسهمت بشكل كبير في الوصول للأطراف اليمنية هناك والعمل على حل المشكلة.وأوضح رئيس جمعية الصيادين بدمياط، أن الصيادين المصريين تم اختطافهم في منطقة ملتهبة بالأحداث، واستمر احتجازهم 40 يوما حتى عودتهم إلى مصر.