إلهام شاهين: أنا تلميذة نادية لطفي في الفن (فيديو)

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الراحلة نادية لطفي تعد قيمة كبيرة من فنانات مصر، وأنها تعتبر نفسها تلميذتها في المجال الفني.وأضاقت شاهين في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في العزاء، إن نادية لطفي عوضتها عن حنان الأم بعد وفاة والدتها وكانت دائمة السؤال عنها، مضيفة: "هي أكبر إنسانة وفنانة وإنسانيتها ومواقفها الشجاعة والإنسانية والجريئة والوطنية والسياسية، أي إنسان يتعلم منها الأخلاقيات والشهامة والفن العظيم الفن الراقي".وأردفت: "أنا بس مش خسرت إنسانة، دي عوضتني عن غياب ماما لما توفت، كانت دايما تسأل عني وده اللي قربني منها ودايما تسعى ليا وتمارس دور الأمومة معايا مفتقدها جدا وبدعيلها".وشارك في العزاء، كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين، ودلال عبدالعزيز، وشهيرة، ومحمود قابيل، والإعلامية لميس الحديدي.وتوفيت النجمة الكبيرة نادية لطفى يوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري بعد معاناة عدة أسابيع من تدهور حالتها الصحية واحتجازها داخل العناية المركزة، ووضعها على جهاز تنفس صناعى لمدة أسبوعين.وكانت جنازة الراحلة، خرجت من مسجد مستشفى الشرطة، ودفن جثمان الراحلة بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر وأقيمت صلاة الجنازة ظهر الأمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.